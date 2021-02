Impfungen in England: Etappenziel erreicht

London. In England haben dem Gesundheitsdienst zufolge fast alle Bewohner von Pflegeheimen mittlerweile eine erste Impfdosis gegen Corona angeboten bekommen. Premierminister Boris Johnson feierte das Erreichen des für den Monatswechsel gesetzten Etappenziels am Montag als »wichtigen Meilenstein« bei der Bekämpfung der Pandemie. Unklar war jedoch zunächst, wie viele der Bewohner der mehr als 10.000 Pflegeheime in England das Impfangebot auch angenommen haben. (dpa/jW)