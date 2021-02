Erneut Gewalt bei Protesten im Libanon

Tripoli. Im Libanon ist es bei Protesten erneut zu gewalttätigen Konfrontationen zwischen Demonstranten und den Einsatzkräften gekommen. In der Hafenstadt Tripoli setzten Polizei und Militär am Sonntag Tränengas ein, um Versammlungen aufzulösen. Einige Demonstranten warfen nach Armeeangaben mit Molotowcocktails und versuchten, den Sitz der Regionalregierung in Brand zu setzen. Das Rote Kreuz behandelte nach eigenen Angaben am Sonntag zehn bei den Konfrontationen verletzte Menschen. Im Verlauf der vergangenen Woche war es in Tripoli wiederholt zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften gekommen. Die Proteste richten sich gegen die Wirtschaftspolitik und ­Coronarestriktionen. (AFP/jW)