London hält an Abschottung fest

London. Die britische Regierung hat die Hoffnung einiger Flüchtlinge auf bessere Chancen auf Asyl in Großbritannien nach dem »Brexit« zurückgewiesen, meldete dpa am Mittwoch. »Die Behauptung, dass es nun einfacher ist, Asyl zu erhalten, ist kategorisch falsch«, sagte der im Innenministerium für Einwanderungsfragen zuständige Unterstaatssekretär Christopher Philip der Nachrichtenagentur PA zufolge. Vielmehr würden Asylanträge von Menschen, die aus »sicheren Drittländern« einreisen, als unzulässig betrachtet. Seit Anfang des Jahres gilt ein punktebasiertes Einwanderungssystem in Großbritannien, mit dem nicht zwischen EU- und anderen Bürgern unterschieden wird. (dpa/jW)