Kairo. Die deutschen Handballer haben die Weltmeisterschaft in Ägypten mit der schlechtesten Plazierung in der Verbandsgeschichte abgeschlossen. Im letzten WM-Hauptrundenspiel kam die DHB-Auswahl am Montag abend in Kairo nicht über ein 23:23 gegen Polen hinaus und beendete das Turnier dadurch auf dem zwölften Platz. Die davor schwächste Plazierung einer BRD-Mannschaft bei der Teilnahme an einer WM war der elfte Platz in Schweden 2011. (dpa/jW)