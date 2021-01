Kitzbühel. Vincent Kriechmayr hat das dritte Rennen in Kitzbühel gewonnen. Der Österreicher gewann im Super-G am Montag vor dem Schweizer Marco Odermatt (plus 0,12 Sekunden) und Landsmann Matthias Mayer (plus 0,55 Sekunden). Der beste Speedfahrer des Deutschen Skiverbands war Andreas Sander mit Platz neun, immerhin unter den besten zehn. (dpa/jW)