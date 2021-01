Biden ist neuer US-Präsident

AP Photo/Andrew Harnik Der neue US-Präsident Joseph Biden (vorne rechts) nach seiner Amtseinführung vor dem Kapitol in Washington

Washington. Zu seinem Amtsantritt als neuer Präsident der Vereinigten Staaten hat Joseph Biden die US-Amerikaner zu »Einheit« und »Versöhnung« aufgerufen. Der 78jährige legte am Mittwoch in einer feierlichen Zeremonie vor dem US-Kapitol in der Hauptstadt Washington seinen Amtseid ab. Kamala Harris wurde als erste Vizepräsidentin des Landes vereidigt. In seiner Antrittsrede versprach Biden, alles dafür zu tun, um das Land zu einen und zu heilen. Er appellierte an die Bürger, neu anzufangen, einander zuzuhören und aufeinander zuzugehen. Der neue US-Präsident widmete seine gesamte Rede dem Ruf nach neuem Zusammenhalt im Land.

Bidens Amtseinführung am US-Kapitol fand unter nie da gewesenen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Zentrum Washingtons wurde weiträumig abgeriegelt. Neben zahlreichen Polizisten waren Tausende Mitglieder der Nationalgarde im Einsatz, um vor allem den Kongresssitz zu schützen. Wegen der Coronapandemie fand die Amtsübergabe auch ohne das sonst übliche Massenpublikum statt. Anstelle der Hunderttausenden Menschen wurde ein Meer aus Flaggen auf der Freifläche zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial platziert. (dpa/jW)