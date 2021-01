Eishockeyverband entzieht Belarus WM

Zürich. Der Eishockey-Weltverband IIHF hat Kogastgeber Belarus die Weltmeisterschaft in diesem Jahr entzogen. Die Entscheidung des Exekutivkomitees der IIHF am Montag abend bei einer Videokonferenz sei aufgrund »von Sicherheitsbedenken« getroffen worden, teilte der Verband mit. Die Kritik war angesichts der andauernden Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko zuletzt immer größer geworden. IIHF-Präsident René Fasel bezeichnete den WM-Entzug als »bedauerlich«, aber »unvermeidlich«. Binnen einer Woche soll entschieden werden, wo die WM, die vom 21. Mai bis 6. Juni im lettischen Riga und im belarussischen Minsk geplant war, nun stattfinden soll. Eigentlich sollte über die WM erst in der kommenden Woche beraten werden. Angesichts des heftigen Drucks, der zuletzt entstanden war, entschied das Exekutivkomitee bereits am Montag bei einer turnusmäßigen Videokonferenz. (dpa/jW)