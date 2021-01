Covid-19: Mehr als zwei Millionen Tote weltweit

Ringo H.W. Chiu/FR170512 AP/dpa Autofahrer warten in Schlangen vor einer Coronateststation auf einem Parkplatz in Los Angeles (4. Januar)

Washington. Seit Beginn der Pandemie sind weltweit bereits mehr als zwei Millionen Menschen an und mit Covid-19 gestorben. Das ging am Freitag aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Weltweit gab es demnach bislang mehr als 93 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Virus. Experten gehen von einer noch höheren Dunkelziffer aus. Die Webseite der Universität wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der WHO zufolge gab es bis Freitag 1,98 Millionen bestätigte Todesfälle. (dpa/jW)