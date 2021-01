Berlin. Die FAZ und die SZ gründen mit Republic einen gemeinsamen Printvermarkter. Wie Meedia.de am Montag berichtete, müssen sich alle Anzeigenmitarbeiter der FAZ für eine Stelle bei dem in Berlin ansässigen Joint Venture neu bewerben. Zudem drohe ein Personalabbau von rund 40 Mitarbeitern. Das sorge für Unruhe in der Belegschaft. (jW)