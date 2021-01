Paris: Prozess gegen Expremier Balladur

Paris. Frankreichs ehemaliger Premier Édouard Balladur muss sich seit Dienstag in einer Schwarzgeldaffäre vor dem Gerichtshof der Republik verantworten. Balladur wird unter anderem der Beihilfe zur Unterschlagung von Gesellschaftsvermögen verdächtigt. Der Konservative hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Wie französische Medien berichteten, war der 91jährige am Dienstag nachmittag beim Prozess in dem Pariser Gericht anwesend. Der Fall geht zurück auf Rüstungsgeschäfte in den 1990er Jahren mit Pakistan und Saudi-Arabien. Balladur wird verdeckte Finanzierung für seinen erfolglosen Präsidentschaftswahlkampf 1995 vorgeworfen. (dpa/jW)