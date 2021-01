Tunesien: Festnahmen nach Protesten

Tunis. Nach dreitägigen nächtlichen Ausschreitungen sind in mehreren Städten Tunesiens insgesamt mehr als 600 Menschen verhaftet worden. 632 Protestierende insbesondere im Alter zwischen 15 und 25 Jahren seien in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag. In mehrere Städte wurde nach Angaben des Verteidigungsministeriums Militär entsandt. Die Proteste fallen zusammen mit dem zehnten Jahrestag der Flucht des Langzeitpräsidenten Zine El Abidine Ben Ali am 14. Januar 2011. (AFP/jW)