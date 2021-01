NRW-SPD: Hartmann tritt nicht mehr an

Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Sebastian Hartmann tritt nicht wieder für den Vorsitz des mitgliederstärksten SPD-Landesverbands an. Der 43jährige Bundestagsabgeordnete zog damit die Konsequenz aus einem seit Monaten schwelenden innerparteilichen Machtkampf mit Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty. In einem Schreiben an den Vorstand des Landesverbandes erklärte Hartmann am Montag, seine Kandidatur würde zu einer »weiteren Belastung für die Sozialdemokratie in NRW« führen. Hartmann hatte als wenig bekannter Bundestagsabgeordneter im Juni 2018 die Parteiführung übernommen, nachdem die SPD 2017 die Landtagswahl verloren hatte. (dpa/jW)