Garzweiler: Protest gegen Abrissarbeiten

Lützerath. In der Nähe des rheinischen Tagebaus Garzweiler haben am Montag Klimaaktivisten gegen den Abriss von leerstehenden ehemaligen Wohnhäusern protestiert. Etwa 50 Braunkohlegegner waren in der Ortschaft Lützerath dabei. Nach Angaben der Initiative »Alle Dörfer bleiben« gegenüber jW waren bis zu 70 Sicherheitskräfte des Energiekonzerns RWE aktiv. Gegen Menschen, die die Abrissarbeiten stoppen wollten, sei die Polizei gewaltsam vorgegangen. Die war nach eigenen Angaben mit einer Hundertschaft im Einsatz. Lützerath ist eines der Dörfer, die dem von RWE betriebenen Braunkohletagebau Garzweiler II weichen sollen. Bis zum Ausstieg aus der Braunkohleförderung im Jahr 2038 sollen nach den Plänen der NRW-Landesregierung noch weitere fünf Ortschaften verschwinden. (dpa/jW)