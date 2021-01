Proteste gegen Wahl in Kasachstan

Nur-Sultan. Bei Protesten gegen die Parlamentswahl in der zentralasiatischen Republik Kasachstan hat es am Sonntag mehrere Festnahmen gegeben. Die Demonstranten riefen in der Millionenstadt Almaty zum Boykott der Abstimmung auf, wie mehrere Medien berichteten. Zudem war von rund 30 Festnahmen die Rede. 11,9 Millionen Wähler waren am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Es wurde wie in den Vorjahren mit einem Sieg der Regierungspartei Nur Otan gerechnet. Fünf Parteien erhielten eine Zulassung zu der Parlamentswahl. (dpa/jW)