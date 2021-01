Impfkooperation zwischen Kuba und Iran

Havanna. Kuba will seinen Coronaimpfstoff »Soberana 02« zum Teil im Iran testen. Vertreter beider Länder unterzeichneten in Havanna ein entsprechendes Abkommen, wie das kubanische Außenministerium am Sonnabend mitteilte. Demnach sei eine weitreichende Phase-3-Studie des Vakzins im Iran vorgesehen. Ziel sei eine schnellere Immunisierung der Bevölkerung in beiden Ländern, erklärte das kubanische Finlay-Institut auf Twitter. In Kuba selbst ist es schwierig, den Impfstoff zu testen, da das Land erfolgreich die Ausbreitung des Virus eingedämmt hat. (dpa/AFP/jW)