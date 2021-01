Pakistan verbietet »Jungfräulichkeitstests«

Lahore. Pakistan hat eine Praxis zur Überprüfung der »Jungfräulichkeit« von Frauen verboten. Die sogenannten Zweifingertests seien illegal und verstießen gegen die pakistanische Verfassung, teilte das Hohe Gericht in Lahore am Montag mit. Bei der invasiven Praxis überprüfen Ärztinnen etwa bei Vergewaltigungsopfern, ob das Jungfernhäutchen der Mädchen oder Frauen »intakt« ist. Seit zwei Jahren fordert die UNO ein Ende dieser »Tests«, jedoch lediglich mit dem Argument, das Aussehen des Jungfernhäutchens könne nicht beweisen, ob Frauen Geschlechtsverkehr hatten oder sexuell aktiv sind. Die Untersuchung könne zudem schmerzhaft, erniedrigend und traumatisch sein, so die UNO weiter. (dpa/jW)