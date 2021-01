Lufthansa setzt Flieger als Sicherheit ein

Frankfurt am Main. Die Lufthansa setzt ihre Flugzeuge als Sicherheiten ein, um an zusätzliches Fremdkapital zu kommen. Insgesamt habe man im zweiten Halbjahr 2020 mit verschiedenen Instrumenten rund 500 Millionen Euro aufgenommen, teilte der teilverstaatlichte M-Dax-Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit. Belastet wurden dafür acht Airbus-Jets der Typen »A 350« und »A 320«. An den Finanzierungen hätten sich Banken, Pensionsfonds und Unternehmensinvestoren insbesondere aus Europa und Asien beteiligt. (dpa/jW)