Bundeswehr erhält neue geschützte Transporter

Berlin. Die Bundeswehr soll in den kommenden Jahren mehr als 1.000 geschützte Lastwagen bekommen. Die Fahrzeuge des Herstellers Iveco Magirus haben 15 Tonnen Zuladung und können mit Containern für unterschiedliche Aufgaben gerüstet werden. Die erste Tranche aus 224 Transporterfahrzeugen solle von Ende dieses Jahres an bis 2025 an die Truppe ausgeliefert werden, teilte das Bundeswehr-Beschaffungsamt am Donnerstag weiter mit. Es gebe fünf unterschiedliche Ausstattungsvarianten, beispielsweise mit einem Ladekran. Insgesamt kann die Bundeswehr in den kommenden sieben Jahren demnach bis zu 1.048 der geschützten Lastwagen bestellen. (dpa/jW)