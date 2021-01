Ausverkauf auf britischem Medienmarkt

Wiesbaden. Großer Ausverkauf auf dem britischen Medienmarkt: Der Konzern National World von Medienunternehmer David Montgomery kauft den Verlag JPI Media auf. Der Deal betrifft mehr als 100 Regionalzeitungen in Großbritannien, darunter The Scotsman und Yorkshire Post, wie das Onlineportal Turi2 (t2) am vergangenen Donnerstag meldete.

Das Portal zitierte in diesem Zusammenhang den Guardian (theguardian.com), der die Kaufsumme von zehn Millionen Pfund (knapp 11,2 Millionen Euro) ein »Zeichen des kollabierenden Wertes von Regionalzeitungen« nannte. 2002 habe JPI-Vorgänger Johnston Press allein für die Yorkshire Post und ihre Schwestertitel 570 Millionen Pfund hingeblättert. (jW)