Armin Stolper tot

Der Schriftsteller und Dramaturg Armin Stolper ist tot. Er starb bereits am 17. Dezember 2020, wie jW aus dem Freundeskreis erfuhr. Am 23. März 1934 im damaligen Breslau (heute Wroclaw, Polen) geboren, wurde er ab 1953 als Dramaturg ein wichtiger Teil des DDR-Theaterbetriebes. Nach seiner ersten Station am Stadttheater Senftenberg (1953–1959) arbeitete er unter anderem am Maxim-Gorki-Theater Berlin, an der Berliner Volksbühne sowie am Landestheater Halle. 1972 bis 1976 war Stolper Chefdramaturg des Deutschen Theaters Berlin. Daneben trat er mit Stücken wie »Zeitgenossen« (1969) und seiner »Lausitzer Trilogie« (1973–1981) hervor, veröffentlichte zudem Essays und Prosaarbeiten. Mit dem Dramatiker Alfred Matusche (1909–1973) war er eng befreundet. Armin Stolper wurde 86 Jahre alt. (jW)

Ein Nachruf folgt