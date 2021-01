Michelin entlässt bis zu 2.300 Mitarbeiter

Clermont-Ferrand. Der französische Reifenhersteller Michelin will in den kommenden drei Jahren bis zu 2.300 Beschäftigte in Frankreich entlassen. Nahezu 60 Prozent des geplanten Abbaus sollen über »freiwillige Vorruhestandsmöglichkeiten« erreicht werden, der Rest über Abfindungsregelungen, teilte der Konzern mit Sitz in Clermont-Ferrand am Mittwoch mit. Bis zu 1.100 Stellen seien in den Büros und bis zu 1.200 in den Werken betroffen. (dpa/jW)