Probleme aus dem Penthouse

Melbourne. Etwa einen Monat vor dem Start der Australian Open am 8. Februar hat die Quarantäneunterbringung der anreisenden Tennisprofis die Veranstalter vor neue Probleme gestellt. Besitzer mehrerer Penthousewohnungen in Melbourne hatten sich Medienberichten zufolge dagegen gestemmt, dass die Sportler für die Isolation in einem Luxushotel im selben Gebäudekomplex untergebracht werden sollten. Der Veranstalter twitterte am Dienstag, man habe inzwischen Ersatzunterkünfte gefunden. Die Spieler sollen ab dem 15. Januar anreisen und in eine 14tägige Quarantäne gehen. (dpa/jW)