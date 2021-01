Spanien: Polizei hebt Nazi-»Museum« aus

Málaga. Die spanische Polizei hat an der Costa del Sol ein großes Waffenlager und zahlreiche Nazidevotionalien gefunden. Die Anführer der Bande, bei denen es sich um zwei Deutsche und einen Briten handele, seien festgenommen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press bereits am 29. Dezember. Bei einem der Deutschen, der Verbindungen in Neonazikreise habe, sei laut Polizei ein »Museum« mit Naziuniformen, Fahnen und anderen Naziobjekten gefunden worden. Der andere der beiden Deutschen wurde in der BRD wegen eines Waffenlagers bei Hannover per Haftbefehl gesucht. Insgesamt wurden 121 Pistolen, 22 Sturmgewehre, acht Maschinenpistolen, 9.976 Schuss Munition unterschiedlicher Kaliber, acht Schalldämpfer, 273 Magazine und eine Granate mit Sprengstoff beschlagnahmt, so Europa Press. (dpa/jW)