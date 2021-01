Ein Veteran

Scottsdale. Die NBA trauert um den früheren Meisterspieler und langjährigen Trainer Paul Westphal. Das Mitglied der Basketballruhmeshalle sei im Alter von 70 Jahren gestorben, teilte sein Exteam Phoenix Suns am Samstag (Ortszeit) mit. Mit den Boston Celtics hatte Westphal 1974 als Profi den NBA-Titel geholt. Als Trainer führte er die Suns 1993 in die Finalspiele und unterlag dort den Chicago Bulls um Michael Jordan. Zuletzt war er als Chefcoach 2012 für die Sacramento Kings tätig und agierte danach noch als Assistent bei den Brooklyn Nets. 2019 wurde er in die Naismith Hall of Fame aufgenommen. (dpa/jW)