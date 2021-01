Geldvermögen liegen auf Rekordhoch

Frankfurt am Main. Das Geldvermögen in Deutschland hat ein neues Rekordhoch erreicht. Nach Berechnungen der DZ Bank dürfte es 2020 um 393 Milliarden Euro auf 7,1 Billionen Euro zugenommen haben, berichtete dpa am Sonnabend. Über die Verteilung wurden keine Angaben gemacht. Die DZ Bank geht für das Jahr 2020 von einer Sparquote auf Rekordniveau von 16 Prozent aus. Die bislang höchsten Sparquoten wurden 1991 und 1992 mit jeweils 12,9 Prozent gemessen. 2019 waren es 10,9 Prozent. (dpa/jW)