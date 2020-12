Pflegebedürftige besser vor Infektion schützen

Berlin. Pflegebedürftige und Menschen mit Handicaps sowie die in diesen Bereichen Beschäftigten müssen besser vor Coronainfektionen geschützt werden. Dies forderten Verdi, die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. und die »Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e. V.« am vergangenen Dienstag in einem gemeinsamen Appell an die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder.

»Es müssen endlich alle Register gezogen werden, um hochbetagte, pflegebedürftige Menschen zu schützen. Auch für Pflegebedürftige, die zu Hause durch ambulante Pflegedienste versorgt werden, müssen konkrete Schutzkonzepte entwickelt werden«, wird Verdi-Bundesvorstand Sylvia Bühler in einer am vergangenen Dienstag verbreiteten Erklärung zitiert. (jW)