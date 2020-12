Sudan: Truppen nach Darfur entsendet

Khartum. Nach gewaltsamen Zusammenstößen in Darfur hat die sudanesische Regierung die Entsendung von Soldaten in die Region im Westen des Landes angekündigt. Geplant sei die Verlegung einer »großen Zahl von Streitkräften, um die an den Kämpfen Beteiligten festzunehmen und die Waffen einzusammeln«, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Süddarfur, Musa Mahdi, laut der amtlichen Nachrichtenagentur Suna am Montag. Bei den Kämpfen zwischen den Stämmen Massalit und Fallata im Gebiet Gereida waren laut Suna 15 Menschen getötet worden. (AFP/jW)