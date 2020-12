USA: Bombenleger von Nashville tot

Nashville. Die gewaltige Explosion in der US-Stadt Nashville ist nach Erkenntnissen der Ermittler von einer Bombe verursacht worden, der mutmaßliche Täter kam durch die Detonation ums Leben. Der Verdächtige namens Anthony Warner sei vor Ort gewesen, als die Bombe hochging, sagte am Sonntag (Ortszeit) der US-Bundesanwalt Donald Cochran. Warner wurde aufgrund einer DNA-Analyse von Gewebespuren identifiziert, die am Ort der Explosion gefunden worden waren, wie der Chefermittler des Bundesstaats Tennessee, David Roush, sagte. (AFP/jW)