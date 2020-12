Haken dran

Oberstdorf. Vorjahressieger Stefan Kraft hat die Titelverteidigung im Skisprung-Gesamtweltcup bereits abgeschrieben. Das gelbe Trikot sei dieses Jahr »schon außer Reichweite« erklärte der Österreicher unmittelbar vor der Vierschanzentournee auf seiner Homepage. Nach einem sportlichen Flop in Wisla, einer folgenden Coronainfektion und Rückenproblemen hat der 27jährige vor Tourneebeginn noch immer null Punkte und damit bereits einen enormen Rückstand auf Norwegens Halvor Egner Granerud, der auf 600 Zähler kommt. Für ihn komme es nun auf die Großereignisse an, so Kraft.

Skiflugweltmeister Karl Geiger (BRD) ist derweil nach seiner Infektion rechtzeitig aus der Coronaquarantäne entlassen worden und dürfte beim Auftaktspringen der 69. Vierschanzentournee am Montag in Oberstdorf an den Start gehen. Das teilte der Deutsche Skiverband am Sonntag mit. Das Ergebnis wird am Montag erwartet. (dpa/sid/jW)