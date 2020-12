Allgemeine Wahlen in Niger

Niamey. In Niger sind am Sonntag rund 7,4 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen gewesen, einen neuen Präsidenten und das Parlament zu wählen. Staatschef Mahamadou Issoufou ist, wie von der Verfassung vorgesehen, nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten. Sein Verbündeter, der ehemalige Außenminister Mohammed Bazoum, geht für die Regierungspartei PNDS ins Rennen. Er gilt als Favorit und könnte bereits in der ersten Wahlrunde gewinnen. Die Ergebnisse der Wahlen werden innerhalb der nächsten Tage erwartet. (dpa/jW)