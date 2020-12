Indien: Tote bei Bauernprotesten

Neu-Delhi. Bei den wochenlangen Protesten in Neu-Delhi gegen eine geplante neue Agrargesetzgebung sind mindestens 22 Bauern gestorben. Sie kamen unter anderem bei Verkehrsunfällen oder wegen der nächtlichen Kälte ums Leben, teilte Ashutosh Mishra, ein Sprecher der protestierenden Bauernverbände, am Freitag mit. Zehntausende Landwirte kampieren bereits seit Ende November aus Protest gegen ein Gesetzespaket an den Stadträndern der indischen Hauptstadt. Dieses sieht das Ende der staatlich organisierten Großmärkte vor, die bisher Mindestpreise für ihre Erzeugnisse garantiert hatten. (dpa/jW)