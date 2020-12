»Brexit«-Handelspakt: Neue Frist bis Sonntag

Brüssel. Im Streit über einen »Brexit«-Handelspakt macht das EU-Parlament Druck. Spätestens am Sonntag müsse ein Deal stehen, dann sei man bereit, zu dessen Ratifizierung eine Sondersitzung Ende Dezember anzusetzen, forderte die Parlamentsspitze am Donnerstag. »Danach können wir den Deal nicht mehr vernünftig vor dem Jahresende prüfen«, warnte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU). EU-Unterhändler Michel Barnier meldete auf Twitter »gute Fortschritte« in den Verhandlungen, aber auch »letzte Stolpersteine«. (dpa/jW)