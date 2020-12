BRD schiebt wieder nach Afghanistan ab

Kabul. Nach neun Monaten Unterbrechung wegen der Coronapandemie wird in Afghanistan wieder ein Abschiebeflug aus der BRD erwartet. Die Maschine mit abgelehnten Asylbewerbern an Bord soll an diesem Donnerstag in der Hauptstadt Kabul landen, wie die Deutsche Presseagentur am Mittwoch vom afghanischen Flüchtlingsministerium erfuhr. Nach der coronabedingten Pause haben demnach auch weitere EU-Länder Abschiebeflüge wiederaufgenommen. So landete am Mittwoch ein Flieger mit elf aus Österreich und Bulgarien abgeschobenen Flüchtlingen in Kabul. (dpa/jW)