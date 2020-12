AfD verliert drei Ausschusssitze

Berlin. Die AfD-Fraktion im Bundestag verliert durch das Ausscheiden des aus der Partei ausgeschlossenen Abgeordneten Frank Pasemann drei Sitze in den Parlamentsausschüssen. Es handelt sich jeweils um einen Sitz im Verteidigungs-, Rechts- und Verkehrsausschuss, wie ein Sprecher des Bundestags am Mittwoch mitteilte. Alle drei Sitze gehen demnach an die CDU/CSU-Fraktion. Die AfD-Bundestagsfraktion wird durch die Verkleinerung auch Finanzmittel verlieren. Die AfD-Fraktion hatte dem Bundestag am Montag mitgeteilt, dass Pasemann ihr mit Wirkung zum 15. November nicht mehr angehöre. (dpa/jW)