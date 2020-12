Brüssel beschließt neue Sanktionen gegen Belarus

Brüssel. Die EU-Staaten haben sich auf ein weiteres Sanktionspaket gegen Belarus verständigt. Betroffen sind nach Angaben von Diplomaten erstmals auch Unternehmer und Firmen. Insgesamt gehe es um 29 weitere Personen und sieben Organisationen, hieß es am Mittwoch nach einer Sitzung der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel. Die Sanktionen sollen offiziell an diesem Donnerstag vom Ministerrat beschlossen werden. (dpa/jW)