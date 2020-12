Kinderarmut: UNICEF in Großbritannien aktiv

London. Erstmals ist die Kinderschutzorganisation UNICEF in Großbritannien für Kinder aktiv geworden. »Es ist das erste Mal, dass wir eine beispiellose Situation feststellen, die es erfordert, dass alle ihre Ärmel hochkrempeln und Kinder und Familien unterstützen, die es am meisten brauchen«, sagte Anna Kettley von UNICEF UK dem Sender Sky News. Durch die Coronakrise hat sich die Situation für viele Familien extrem verschärft, da Hunderttausende ihre Jobs verloren. Der Organisation School Food Matters wurden daher von UNICEF 25.000 Pfund zur Verfügung gestellt, mit denen im Süden Londons Frühstücksboxen für die Weihnachtsferien an Kinder ausgegeben werden sollen. Die Organisation Food Foundation schätzte die Zahl der Haushalte, in denen ausreichende Ernährung ein Problem ist, bereits nach den ersten Wochen des Shutdowns im Frühjahr als viermal höher ein als noch 2018. (dpa/jW)