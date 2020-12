Israel: Neuer Chef des Mossad bestimmt

Tel Aviv. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen neuen Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad bestimmt. Der bisherige Stellvertreter »D.« werde das Amt von Josef Cohen übernehmen, teilte das Büro des Ministerpräsidenten am Dienstag in Jerusalem mit. Cohen hatte sein Amt Anfang 2016 angetreten und scheidet Berichten zufolge im Sommer 2021 aus. Der vollständige Name von »D.« wurde aus Sicherheitsgründen zunächst nicht genannt. Netanjahus Büro zufolge ist er ein langjähriger Mitarbeiter des Geheimdienstes. Seine Berufung muss noch von einer zuständigen Kommission gebilligt werden, dies gilt aber als sehr wahrscheinlich. (dpa/jW)