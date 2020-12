Afghanistan: Politiker bei Anschlag getötet

Kabul. Ein Vizegouverneur der afghanischen Provinz Kabul und sein Sekretär sind am Dienstag durch die Explosion einer Autobombe getötet worden. Das Innenministerium teilte mit, dass Mahbobullah Mohebi auf dem Weg zur Arbeit von dem Sprengsatz tödlich verwundet worden sei. Zwei Leibwächter wurden demnach verletzt. Afghanistan wird von einer Welle der Gewalt erschüttert, seit am 12. September in Katar Friedensgespräche zwischen den islamistischen Taliban und der Regierung in Kabul anliefen. Die Friedensverhandlungen sollen am 5. Januar wieder aufgenommen werden. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani setzt sich dafür ein, die Verhandlungen nicht länger in der katarischen Hauptstadt Doha, sondern in Afghanistan zu führen. (AFP/jW)