Türkei fordert Rücknahme von US-Sanktionen

Istanbul. Die türkische Regierung hat eine Reaktion auf US-Sanktionen wegen des Einsatzes des russischen Raketenabwehrsystems S-400 angekündigt. Das Außenministerium in Ankara hatte kurz nach der Entscheidung am Montag abend mitgeteilt, die Türkei werde in angemessener Weise und Zeit die nötigen Schritte gegen diese »ungerechte« Entscheidung einleiten. Man fordere Washington auf, den »schwerwiegenden Irrtum« zurückzunehmen. US-Außenminister Michael Pompeo hatte am Montag mitgeteilt, dass das türkische Direktorat der Verteidigungsindustrie, das für die Beschaffung, Produktion und Entwicklung von Rüstungsgütern verantwortlich ist, mit Sanktionen belegt werde. (dpa/jW)