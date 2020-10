Einmal Podest

Oberstdorf. Die Essener Eiskunstläuferin Nicole Schott hat den Sieg bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf verpasst. Die deutsche Meisterin, nach dem Kurzprogramm Zweite, fiel in der Kür auf den vierten Platz zurück. Es gewann die Estin Eva-Lotta Kiibus vor Alexia Paganini (Schweiz) und Jenni Saarinen (Finnland). Im Eistanzen gewannen die Tschechen Natalie Taschlerova und Filip Taschler vor den Briten Sasha Fear und George Waddell. Damit endet die seit 1969 ausgetragene Nebelhorn-Trophy in diesem Jahr mit einem Podestplatz für die Deutsche Eislaufunion (DEU). Die Paarläufer Annika Hocke und Robert Kunkel landeten auf Platz zwei. (sid/jW)