GEW: Steigender Fachkräftemangel

Frankfurt am Main. Der »Nationale Bildungsbericht« belegt, was alle aus der Praxis wissen: Der Fachkräftemangel wächst in allen Bildungsbereichen. Dem müsse die Politik durch eine Senkung der Arbeitsbelastung und durch bessere Bezahlung der Beschäftigten Rechnung tragen, forderte die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlis Tepe, am vergangenen Freitag in einem Beitrag auf der Homepage der Organisation. »Deshalb will die GEW die Öffentlichkeit mit Aktionen im Herbst auf die Arbeitsbelastung der Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten, aufmerksam machen«, so Tepe. Die sogenannte Fachkraft-Kind-Relation müsse verbessert werden. Zudem müssen die Lerngruppen in Schule, berufsbildender Schule, Hochschule und in den Inte­grationskursen deutlich kleiner werden. (jW)