Brandenburg erlässt Beherbergungsverbot

Potsdam. Wegen hoher Coronainfektionszahlen in Berlin hat Brandenburg am Freitag ein Beherbergungsverbot erlassen. Es dürften so lange keine Gäste aus der Bundeshauptstadt aufgenommen werden, wie die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Berlin über dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liege, erklärte das Brandenburger Gesundheitsministerium. Ausgenommen sind Gäste, die einen maximal 48 Stunden alten negativen Coronatest vorweisen können. (AFP/jW)