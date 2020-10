Schlichtung zwischen Deutsche Bahn AG und GDL eingeleitet

Michael Kappeler / dpa Ist gegen Einbußen für Beschäftigte: GDL-Bundesvorsitzender Claus Weselsky (Berlin, 27.3.2019)

Berlin. Im Tarifkampf bei der Deutschen Bahn AG willigte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Donnerstag einer Schlichtung zu. Das Verfahren hatte der Konzern bereits am Mittwoch eingeleitet. Für die Bahn wird der frühere brandenburgische Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) Schlichter sein, wie eine Sprecherin sagte. Wen die Gewerkschaft benennen wird, war am Donnerstag abend bis jW-Redaktionsschluss noch offen.

Die Bahn AG will den Anstieg bei Löhnen und Gehältern drücken. Mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat sie schon einen Tarif vereinbart. Er sieht entsprechend relativ geringe Einkommenssteigerungen vor. Die GDL dagegen hatte Verhandlungen über einen sogenannten Sanierungstarifvertrag Anfang September abgelehnt und auf laufende Verträge bis Februar 2021 verwiesen. »Wir werden alles tun, damit unsere Kollegen die falsche Struktur des DB-Konzerns und das Missmanagement des Vorstands nicht ausbaden müssen«, hatte der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky erklärt. (dpa/AFP/jW)