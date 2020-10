Moskau schreibt Tichanowskaja zur Fahndung aus

Kay Nietfeld/dpa Kleiner Bahnhof bei der Union: Swetlana Tichanowskaja mit CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak (l.) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin

Moskau/Berlin. Russland hat die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja zur Fahndung ausgeschrieben. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch unter Berufung auf die Datenbank des Innenministeriums. Grund dafür seien Verstöße gegen das Strafgesetzbuch. Der Aufenthaltsort der 38jährigen ist kein Geheimnis: Tichanoskaja lebt seit der angeblich manipulierten Präsidentenwahl im Exil im Nato- und EU-Staat Litauen.

Am Mittwoch war Tichanowskaja zu Besuch in Berlin, wo sie auch von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen wurde. Wie Tass unter Berufung auf russische Sicherheitskreise schreibt, läuft gegen die Politikerin auch in Belarus eine Fahndung. Da Belarus und Russland einen Unionsstaat bilden, werde das Gesuch auch in Russland umgesetzt. Auf internationaler Ebene gelte die Ausschreibung aber nicht. (dpa/jW)