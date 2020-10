K. o. in der dritten Runde

Magdeburg. Profiboxer Robin Krasniqi ist neuer Weltmeister im Halbschwergewicht. Der 33jährige aus Augsburg schlug am Sonnabend vor 2.000 Zuschauern in Magdeburg Titelverteidiger Dominic Bösel in der dritten Runde k. o. und gewann damit den Interimstitel des Weltverbandes WBA sowie den Gürtel des kleineren Verbandes IBO. Für Krasniqi war es der erste Sieg im dritten WM-Kampf seiner Karriere, insgesamt war es sein 51. Erfolg im 57. Kampf. (sid/jW)