London. Die britische Börse LSE verkauft ihre Tochter Borsa Italiana an die Mehrländerbörse Euronext. Der Kaufpreis für den Betreiber der Mailänder Börse beträgt 4,3 Milliarden Euro, wie die beiden Konzerne am Freitag mitteilten. Damit sticht die Euronext die Deutsche Börse und die Schweizer Börse Six aus, die ebenfalls ihren Hut in den Ring geworfen hatten. (Reuters/jW)