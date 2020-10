Brüssel. Das EU-Parlament hat sich gegen eine rasche Ratifizierung des Mercosur-Handelsabkommen ausgesprochen. Der fertig ausgehandelte Text könne »in seiner jetzigen Form nicht ratifiziert werden«, heißt es in einem am Mittwoch in Brüssel verabschiedeten Bericht. Das Parlament sei über die Umweltpolitik des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro »zutiefst besorgt«. (AFP/jW)