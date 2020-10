Vietnam: Tote nach Überflutungen

Hanoi. Bei Überschwemmungen in Vietnam sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Drei weitere Menschen werden vermisst, teilten die Behörden in dem südostasiatischen Land am Donnerstag mit. Seit Dienstag seien in einigen Landesteilen innerhalb von zwei Tagen erhebliche Regenmengen niedergegangen, erklärte die Katastrophenschutzbehörde. Teilweise sei es zu Erdrutschen gekommen, berichtete das Onlineportal vnexpress.net. Viele Schulen wurden geschlossen, Tausende Häuser überflutet. Bis Sonntag müsse vor allem Zentralvietnam mit weiteren heftigen Regenfällen rechnen, so Meteorologen. (dpa/jW)