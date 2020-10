Taliban begrüßen Trumps Ankündigung

Kabul. Die aufständischen Taliban haben die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump für einen Truppenabzug bis Weihnachten aus Afghanistan begrüßt. Die Islamisten bezeichneten die Ansage als »positiven Schritt« zur Umsetzung eines gemeinsamen Abkommens, wie Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte Trump per Twitter einen vollständigen Abzug der US-Streitkräfte zum Jahresende in Aussicht gestellt. Die USA hatten mit den Taliban in der katarischen Hauptstadt Doha Ende Februar ein Abkommen unterzeichnet, das einen schrittweisen Rückzug aller NATO-Streitkräfte aus Afghanistan vorsieht. Im Gegenzug verpflichteten sich die Taliban unter anderem zu Friedensgesprächen mit der afghanischen Regierung, die am 12. September aufgenommen wurden. (dpa/jW)