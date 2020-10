Grenoble. Die Austragung des zur Eiskunstlauf-Grand-Prix-Serie zählenden Internationaux de France am 13./14. November in Grenoble ist gefährdet. Wegen der in Frankreich steigenden Zahl von Coronavirusinfektionen wurde die Wettkampfhalle »Polesud« mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres geschlossen. Für viele westeuropäische Athleten ist dieser Wettbewerb die letzte oder einzige hochklassige Startmöglichkeit in diesem Jahr. (sid/jW)